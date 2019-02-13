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Сеанс „Гарячої лінії” на тему «Декларування доходів громадян за 2018 рік» відбувся у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області.

Суспільство | 12-02-2019, 17:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 139 139    

З 01 січня 2019 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
Нещодавно у Личаківському управлінні ДФС у Львівській області відбувся черговий сеанс «гаряча лінія» на тему : «Декларування доходів громадян за 2018 рік».
З громадськістю та підприємцями району спілкувалась завідувач сектору з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб Шевченківської ДПІ Гілета Світлана Ігорівна. Кожному платнику податків, який зателефонував на «гарячу лінію» було надано повну та вичерпну відповідь щодо питань які їх цікавили.
Пропонуємо Вашій увазі основні питання, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія»:
В який спосіб можна подати декларацію?
Податкова декларація подається до органів ДФС в один із таких способів за вибором платника податку:
- особисто платником або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації);
- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, але не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.
Фізичні особи можуть подати Декларацію в електронній формі через Електронній кабінет платника на офіційному веб-порталі ДФС. Для цього у відкритій частині Електронного кабінету платника передбачена можливість для заповнення, збереження та роздруківки декларації, а в розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можна подати її в електронному вигляді.
Чи підлягає декларуванню дохід отриманий від здавання в оренду власного легкового автомобіля?
У разі надання громадянами у 2017 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) особі, яка не є податковим агентом, фізичні особи зобов’язані надати податкову декларацію про майновий стан і доходи до територіальних органів фіскальної служби за місцем свого проживання та задекларувати отримані доходи. Кожний об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об’єктів; марки, моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання майна в оренду (суборенду).
Як потрібно подавати декларацію, щоквартально чи раз на рік за підсумками року, якщо я отримую дохід від здачі квартири в оренду та податки з доходу сплачую щоквартально?
Відповідно до пп. 170.1.5. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець. При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Тобто, податкову декларацію потрібно подавати один раз за результатами звітного року до 1 травня.
Чи буде оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу квартири, яка була отримана у спадщину?
Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Однак умова щодо перебування такого майна у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину. Отже, дохід, отриманий від продажу квартири, яку отримано у спадщину, навіть якщо квартира перебуває у власності менше трьох років, не буде оподатковуватись.
Хто має право на податкову знижку?
Повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.
Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями статті 166 ПКУ платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема: квитанціями; платіжними дорученнями; фіскальними або товарними чеками; прибутковими касовими ордерами; меморіальними ордерами тощо.
Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).
У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію до 31 грудня року наступного за звітним.

До кого можна звернутися для отримання консультації щодо декларування доходів, порядку подання та заповнення декларації?
Громадяни Личаківського та Шевченківського районів можуть отримати необхідну консультаційну допомогу щодо декларування доходів, порядку подання та заповнення декларації в Центрі обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м.Львів вул. Стрийська 35.
Чи передбачено відповідальність для фізичних осіб за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан?
Відповідно до 120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Хто повинен  подавати декларацію про майновий стан і доходи  та які доходи підлягають обов’язковому декларуванню? У який термін та за якою формою подається декларація про майновий стан та доходи? В який термін треба сплатити податок?
У 2019 році податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати громадяни,  які протягом звітного 2018 року, зокрема, отримували:
– доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
– іноземні доходи;
– доходи, отримані орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
– доходи, отримані орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;
– доходи у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини).
 – доходи, які згідно з нормами розділу ІV Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, але які не звільнені від оподаткування.
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2018 році, подається до 1 травня 2019 року.
Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, зазначені в поданій річній декларації, фізичні особи зобов’язані сплатити самостійно до 1 серпня 2019 року – це визначено п.179.7 ст.179 ПКУ.
Скажіть будь ласка, чи потрібно подавати декларацію, якщо я одержав дохід у вигляді процентів по депозиту?
Згідно із ст.179 Податкового кодексу України, якщо фізична особа впродовж звітного податкового року отримувала лише доходи у вигляді процентів на вкладний (депозитний) рахунок, які нараховувалися податковими агентами, незалежно від їх кількості, то у такої особи не виникає обов’язку щодо подання податкової декларації, оскільки вказані доходи оподатковуються податковими агентами під час їх нарахування.

Дайте будь ласка роз’яснення, як прискорити отримання податкової знижки за навчання, якщо я вже подав декларацію на податкову знижку?
Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня) тощо.
Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.
Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами ДФС податкової декларації.
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