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Молодь запрошують на зустріч щодо організації молодіжного фестивалю «Зашків 2019»
|Суспільство | 12-02-2019, 17:36
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Для залучення активних людей до вдосконалення та створення нових заходів і подій у межах Всеукраїнського фестивалю «Зашків 2019» 18 лютого відбудеться відкрита зустріч молодіжних громадських організацій. На зустрічі буде обговорено концепцію, мету та основні цілі цьогорічного фестивалю, а також представлено предметні пропозиції щодо співпраці.
Початок о16:00 год у Львівському обласному молодіжному центрі (вул. В. Винниченка, 12).
Організатори: молодіжні громадські організації Львівщини, Міністерство молоді та спорту України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська Обласна Рада, Зашківська сільська рада, Жовківська районна рада, Жовківська районна державна адміністрація.
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