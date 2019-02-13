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| Газета №35 (55) / 2014
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МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ФЕЛЬДШЕРІВ
|Суспільство | 12-02-2019, 17:39
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Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад фельдшерів прикордонних підрозділів у Берегівському, Виноградівському, Хустському, Тячівському та Рахівському районах.
На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну медичну освіту (лікувальна справа, фельдшер).
Заробітна плата від 9 тисяч гривень.
Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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