МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ФЕЛЬДШЕРІВ Суспільство | 12-02-2019, 17:39 0 127



Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад фельдшерів прикордонних підрозділів у Берегівському, Виноградівському, Хустському, Тячівському та Рахівському районах.

На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну медичну освіту (лікувальна справа, фельдшер).

Заробітна плата від 9 тисяч гривень.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

