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Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор

Суспільство | 13-02-2019, 10:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.

Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році становила 195,081 млрд грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року - 28,942 млрд грн (з ПДВ), на кінець року - 33,611 млрд грн (з ПДВ), приріст заборгованості за рік становив 16%, або 4,67 млрд грн", - йдеться в повідомленні.


У фізичному вимірі, за даними НКРЕКП, споживання електроенергії в Україні у минулому році становило 105,156 млрд кВт-год., що на 0,2% більше, ніж у 2017 році.

Нагадуємо:

За 2018 рік в Україні було вироблено 159,35 мільярда кВт-год електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.
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