У першому місяці 2019-го закарпатські ЦОП надали понад 9 тисяч послуг Суспільство | 13-02-2019, 12:05 0 72

Протягом січня 2019 року у Центрах обслуговування платників, що діють у Закарпатській області, надано 9,5 тис. адміністративних послуг. Відтак загалом в області органи ДФС надали 10,9 тис. таких послуг. Наразі в 10 ЦОП краю працює 74 працівники.

Найбільш затребуваною послугою в області з початку року є видача картки платника податків та надання витягу з реєстру платників єдиного податку. Зокрема, у січні їх видано 7 тис. У Центрах – 5,9 тис. таких реєстраційних номерів.

Зауважимо, що майже 87,2% адміністративних послуг платники Закарпаття отримали саме через ЦОП. Також варто зазначити, що протягом січня 2019 року жодної скарги на наявність черг чи на неправомірні дії працівників Центрів не надходило.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники у зручний для них час мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію та адміністративні послуги.

Детальніше дізнатися про ЦОП Закарпаття можна ТУТ.

ДФС у Закарпатській області

