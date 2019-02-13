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РЕГІОНАЛЬНІ ДОДАТКОВІ АУКЦІОННІ ТОРГИ м. СКОЛЕ
|Суспільство | 13-02-2019, 13:44
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Львівське ОУЛМГ та Товарна біржа «Товарно-сировина біржа «Галконтракт» повідомляють про проведення додаткових аукціонних торгів з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2019 року державних лісогосподарських підприємств обласного управління.
Дата проведення аукціонних торгів 20 лютого 2019 року.
Місце проведення реєстрації та аукціонних торгів:
Львівська область, м.Сколе, майдан Незалежності, 1, сесійна зала Сколівської районної ради.
Реєстрація учасників – з 12.00 до 12.50
Початок аукціонної сесії - 13.00
Вся інформація щодо лісопродукції, яка пропонується деревообробникам, розміщена в бюлетені на сайті біржі.
Запрошуємо усіх бажаючих придбати сировину для власних потреб переробки прийняти участь в додаткових аукціонних торгах.
Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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