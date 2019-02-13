РЕГІОНАЛЬНІ ДОДАТКОВІ АУКЦІОННІ ТОРГИ м. СКОЛЕ Суспільство | 13-02-2019, 13:44 0 76

Львівське ОУЛМГ та Товарна біржа «Товарно-сировина біржа «Галконтракт» повідомляють про проведення додаткових аукціонних торгів з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2019 року державних лісогосподарських підприємств обласного управління.

Дата проведення аукціонних торгів 20 лютого 2019 року.

Місце проведення реєстрації та аукціонних торгів:

Львівська область, м.Сколе, майдан Незалежності, 1, сесійна зала Сколівської районної ради.

Реєстрація учасників – з 12.00 до 12.50

Початок аукціонної сесії - 13.00



Вся інформація щодо лісопродукції, яка пропонується деревообробникам, розміщена в бюлетені на сайті біржі.



Запрошуємо усіх бажаючих придбати сировину для власних потреб переробки прийняти участь в додаткових аукціонних торгах.





Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ

