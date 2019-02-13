Податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС за півтора місяці 2019 року Суспільство | 13-02-2019, 16:28 0 79



У січні-лютому 2019 року податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС.

Описано, вилучено і передано на відповідальне зберігання обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо і скраплений газ орієнтовною загальною вартістю близько 3 млн. гривень.

Стосовно порушників складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до районних судів Львівської області для розгляду та прийняття рішення.



