У Рівному затримали ватажка банди "Федора", гідної "блокбастера" Суспільство | 14-02-2019, 09:41 0 83 У Рівному затримали лідера злочинного угруповання "Федора", яке діє на території Рівненської області з 2011 року.



13 лютого посередника та керівника злочинного угруповання затримали при вимаганні 100 тисяч доларів, повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.



"Про злочинні дії банди "Федора" можна знімати голлівудський блокбастер", – написав він у Facebook.





За даними Аброськіна, угруповання "Федора" у період з 2011 року й дотепер "займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням майна шляхом його підпалу, залякуванням громадян, зокрема приватних підприємців, з єдиною метою - власне збагачення".



Постраждав від цієї банди і громадянин Італії, який у 2008 році вирішив вкласти гроші в ресторанний бізнес в Україні.



"Він пройшов все, що можливо пройти: й підпали авто, двічі нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ледь вижив, потім підпал приміщення кафе, примушення покинути нашу країну й залишити все майно покидькам. За цей час він пройшов і наші "чесні суди", втратив жінку заради якої приїхав з Італії, – вона померла. Але він, як стійкий олов’яний солдат все шукав правду", – зазначає Аброськін.



Він пропонує іншим постраждалим від злочинних дій ОЗГ "Федора" звертатися до Департамерту стратегічних розслідувань Нацполіції: +380442990039 або +380986743871.