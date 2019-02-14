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ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією
|Суспільство | 14-02-2019, 10:48
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На виконання доручення Президента України Державна фіскальна служба запустила багатоканальну телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Телефон call-центру: (044) 481-19-61.
Які дані повинні надати зацікавлені особи для отримання телефонної консультації?
- VIN-код автомобіля;
- календарний рік випуску.
Як працює call-центр?
Щоденно з 9.00 до 21.00 синхронно з відділами митного оформлення митниць ДФС.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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