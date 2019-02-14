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Перший місяць нового року на Закарпатській митниці ДФС – 685,4 млн грн до бюджету
|Суспільство | 14-02-2019, 11:54
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– Протягом січня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 685,4 млн грн податків та зборів. У порівнянні з січнем 2018 року перерахування є більшими в 1,5 рази або на 238 млн грн. Середньоденні перерахування в січні 2019 року становлять 34,3 млн грн, – зазначає Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС.
За словами керівника відомства, позитивна динаміка перерахувань до бюджету пояснюється збільшенням обсягів імпорту та нарахувань податків в порівнянні з січнем 2018 року по товарних позиціях: автомобілі легкові, моторні ТЗ, машини АОІ, кузови, обладнання друкарське, сітки, частини та пристрої для моторних ТЗ, полімери етилену, трактори, апаратура. Це призвело до збільшення бюджетних надходжень на суму 238 млн грн.
Варто зазначити, що у січні 2019 року 20 найбільших платників податків перерахували до Держбюджету податків та зборів на суму понад 267,7 млн грн, що складає 39,1 % здійснених перерахувань.
ДФС у Закарпатській області
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