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НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ВИХІДЦІВ З ПІВДЕННОЇ АЗІЇ
|Суспільство | 14-02-2019, 11:55
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Групу незаконних мігрантів, які намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники відділу «Мамалига» Чернівецького загону.
Громадян Індії зупинили учора вечері за кілька десятків метрів від українсько-румунського кордону. Інформацію про появу трьох іноземців на ділянці відділення інспекторів «Герца» прикордонники отримали завчасно від співробітників оперативного підрозділу Західного регіонального управління.
Подорожувальників відстежували до самого кордону, і вже при спробі його перетину затримали. У всіх чоловіків були відсутні будь-які документи.
Наразі «горе-мандрівників» доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом їх буде транспортовано до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Встановлюються деталі правопорушення.
Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону
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