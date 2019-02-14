НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ВИХІДЦІВ З ПІВДЕННОЇ АЗІЇ Суспільство | 14-02-2019, 11:55 0 76

Групу незаконних мігрантів, які намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники відділу «Мамалига» Чернівецького загону.

Громадян Індії зупинили учора вечері за кілька десятків метрів від українсько-румунського кордону. Інформацію про появу трьох іноземців на ділянці відділення інспекторів «Герца» прикордонники отримали завчасно від співробітників оперативного підрозділу Західного регіонального управління.

Подорожувальників відстежували до самого кордону, і вже при спробі його перетину затримали. У всіх чоловіків були відсутні будь-які документи.

Наразі «горе-мандрівників» доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом їх буде транспортовано до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Встановлюються деталі правопорушення.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону

