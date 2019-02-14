Центр Опіки Сиріт пропонує на вул. Короленка, 7 організувати Дім милосердя Суспільство | 14-02-2019, 11:57 0 76 Центр Опіки Сиріт пропонує організувати на вул. Короленка, 7 Дім милосердя для допомоги дітям-сиротам, а також сім’ям, які потребують духовної підтримки та опіки. Відповідну концепцію діяльності Дому милосердя отець Роман Прокопець презентував сьогодні депутатам міської ради під час сесії.

«Сьогодні ми представляємо концепцію Дому милосердя. Це такий перший офіційний документ функціонування цього Дому, який буде мати відкриті двері для дітей-сиріт, сімей, які опинились у кризі і потребують допомоги. Центр Опіки Сиріт займається цією діяльністю вже понад 10 років. Сотні сімей отримали і отримують цю духовну опіку та підтримку. Ми їх відпускаємо тоді, коли вони вже готові самостійно крокувати у житті. Є представлені також різні проекти, які Центр вже здійснює і які можуть ще бути, відповідаючи на потреби сьогодення. Це буде такий дім реабілітації для тих, хто переживає кризу чи насилля. Ця справа набула розголосу серед багатьох людей. Також є лист від керівників інституцій культури міста Львова, які висловили підтримку, щоб цей Дім милосердя був на вул. Короленка, 7. Сьогодні ми отримали ще один лист від моральних авторитетів нашого міста — пана Мариновича, Калинця, Содомори, Юхновського.



Нещодавно на вул. Короленка, 7 ми провели теплий вечір. Хочу звернутись до кожного з вас — надалі підтримувати цю добру ініціативу, щоб Дім милосердя був у Львові на вул. Короленка, 7. Дякую за всі ініціативи, які вже були здійснені з вами. Прошу, щоб за років 5−10 нікому не було соромно, а щоб ми гордились, що такий Центр є у Львові. це змінить соціальне обличчя нашого міста.



На жаль, ті об’єкти, які нам пропонувала обласна рада, це було таке насміхання, це були приміщення-руїни. На вул. Короленка, 7 є ще територія, футбольний майданчик, який ми використовуємо для дітей", — розповів отець Роман Прокопець, голова Центру Опіки Сиріт.



Нагадаємо, Почесні громадяни міста Львова Мирослав Маринович, Ігор Калинець, Андрій Содомора та Ігор Юхновський скерували звернення до голови ЛОР, голови ЛОДА та депутатів Львівської обласної ради. У зверненні Почесні громадяни міста Львова просять керівництво області вирішити питання передачі приміщення на вул. Короленка, 7 на користь опіки над сиротами — передати їх для потреб «Центру опіки сиріт» ЛО УГКЦ.