|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Стартує новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!»
|Суспільство | 14-02-2019, 13:47
| 0 64
|
Ведмежий притулок Домажир разом із SMART-бібліотекою розпочинає новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!».
Організатори в межах проекту підготували чотири зустрічі, під час яких будуть ділитись зворушливими історіями про ведмедів, яких врятували від цькувань та неприродних умов проживання.
Уже цієї неділі, 17 лютого о 13:00 в SMART-бібліотеці (вул. Професора Ковалика,1) відбудеться перша зустріч - Reality-репортаж "Історії ведмедів, врятованих від людей" .
Запрошуємо усіх на теплу розмову за участі працівників Ведмежего притулку Домажир.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Щоб розмитнити «євробляхи» бажаючих, Закарпатська митниця ДФС перейшла в посилений режим роботи...
|14-02-2019, 18:28
| >>>
|Львівщина серед лідерів за використанням коштів та реалізації Державного дорожнього фонду...
|14-02-2019, 18:19
| >>>
|Львівщина – серед лідерів щодо реалізації проекту “Рука допомоги”...
|14-02-2019, 18:19
| >>>
|Львівщина зекономила понад 244 млн грн за результатами закупівель з ремонту доріг загального користування...
|14-02-2019, 18:18
| >>>
|«Нам потрібно не зрадити ці благородні життя, які віддали Герої Небесної Сотні, заради нашого спокою», — о. П. Дроздяк...
|14-02-2019, 16:52
| >>>
|Протягом минулої доби закарпатські митники оформили рекордну кількість «євроблях»...
|14-02-2019, 15:49
| >>>
|Спроби бізнесу мінімізувати оподаткування чи уникнути сплати податків – не тільки українська проблема – в.о. начальника Офісу великих платників податків...
|14-02-2019, 15:43
| >>>
|