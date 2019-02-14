На Львівщині оголосили конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання Суспільство | 14-02-2019, 13:51 0 89

Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами) з метою комплексного розвитку національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським об'єднанням у 2020 році на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

Формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою формування у дітей та молоді національно-патріотичного світогляду, національних (суспільно-державницьких) цінностей: самобутності, волі, соборності і гідності, усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань, розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності, профілактики негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей та молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

2. Популяризація національної духовно-культурної спадщини.

Види діяльності:

проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, підтримки та розвитку української національної держаної цінності самобутність, формування єдиного національно-культурного простору, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу та української мови, як фундаментального засобу комунікації українського суспільства.

3. Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань, поширення інформації про досягнення визначних особистостей українського державотворення, учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, збільшення кількості дітей та молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття національної гідності.

4. Ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою виховання у дітей та молоді шанобливого ставлення до пам'яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

5. Збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання, виховання дітей та молоді в дусі відданості ідеалам соборності Україні, національної єдності світового українства, братерства і громадянської солідарності всього українського суспільства.

6. Збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою підвищення престижу військової служби, збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, волі та інших українських національних цінностей.

7. Підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання, забезпечення належної організації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Конкурсна пропозиція має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312"Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за № 385/31-837 (зі змінами) , за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) (оригінал і п’ять копій);

2) опис проекту національно-патріотичного виховання та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 березня 2018 року № 1312 "Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 29 березня 2018 року за № 385/31-837 (зі змінами) (оригінал і п'ять копій);

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки", протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, про джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і п'ять копій).

Усі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів Українивід 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 500 тис. грн.

Інститут громадянського суспільства, який буде визнано переможцем конкурсу, повинен взяти участь у співфінансуванні реалізації проекту в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти мають бути орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків, у тому числі щодо отримання та поширення будь-якої інформації у національно-патріотичному середовищі або щодо реалізації політики у національно-патріотичній сфері.

В описі проекту слід зазначати цільову аудиторію, яку планується залучити до проекту (наприклад: молодь з прикордонних районів, учасники антитерористичної операції на Сході України, молодь з числа внутрішньо переміщених осіб, ін.) із приблизними показниками в числовому вимірі. Також важливо вказати прогнозоване інформаційне охоплення проектом у числовому вимірі, способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації проекту (засоби масової інформації, строки та методи інформування громадськості).

Після визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат може бути доопрацьований відповідно до п. 23 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошеннядо 14 березня 2019 р. щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів,з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю до 15:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 712. Контактні телефони: (044) 289-08-30). Електронна адреса: npvmms@msms.gov.ua.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного бюджету України на 2020 рік.

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