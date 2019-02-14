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Правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині. Учасників банди судитимуть.
|Суспільство | 14-02-2019, 14:54
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Прокуратурою Львівської області цьогоріч, 12 лютого, скеровано до Сихівського районного суду м.Львова обвинувальний акт стосовно десяти членів злочинної організації, які підозрюються у незаконному зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ККУ (створення злочинної організації) та ч.4 ст.28 – ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом).
Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому – 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції.
До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів.
Викривали правопорушників двічі – у вересні та грудні 2017 року.
Після двох спроб протиправна діяльність «бізнесменів» була остаточно припинена правоохоронцями.
Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.
Зазначимо, що на час досудового розслідування до організаторів застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 530 тис грн застави кожному, до пособника – тримання під вартою із заставою 300 тис грн, а до інших учасників – домашній арешт.
Тепер за вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років та штраф у розмірі від 170 000 грн до 680 000 грн.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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