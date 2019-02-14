Львівщина зекономила понад 244 млн грн за результатами закупівель з ремонту доріг загального користування Суспільство | 14-02-2019, 18:18 0 68

Про це сьогодні, 14 лютого, під час звіту розповів в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло.

«У частині якості проведення тендерних процедур та економії коштів звертаємо вашу увагу, що Служба автомобільних доріг спільно з департаментом дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації здійснили276 закупівель у системі Prozorro», - зазначив Роман Кокотайло.

Відтак, загальна економія Львівської області за результатами закупівель з ремонту автомобільних доріг загального користування у системі Prozorro склала 244, 45 млн гривень.

Відтак, у відсотковому відношенні економія склала 4,7% від очікуваної вартості робіт.

«Ми провели порівняння з колегами з інших областей. Відтак, за кількістю проведених закупівель з ремонту автомобільних доріг загального користування Службами автомобільних доріг економія коштів Львівською областю у відсотковому співвідношенні склала 4,7 %. За кількістю проведених закупівель з ремонту автомобільних доріг загального користування, замовниками яких були облдержадміністрації, економія Львівщини склала – 6,2% - найбільше серед інших областей. Відтак, можемо стверджувати, що раціонально використовуємо кошти», - наголосив Роман Кокотайло.



