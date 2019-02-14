Львівщина – серед лідерів щодо реалізації проекту “Рука допомоги” Суспільство | 14-02-2019, 18:19 0 76



У 2018 році у межах проекту “Рука допомоги”, який втілюється Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку в області працевлаштували 538 осіб, до громадських робіт залучили – 78 осіб.

Про це йшлося сьогодні у Києві під час круглого столу за участі представників Міністерства соціальної політики України, Світового Банку та директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталії Кузяк.

Відтак, у межах заходу зазначили, що Львівська область має найкращі результати у реалізації проекту з поміж інших пілотних областей.

Зазначимо, торік прийняли 145 рішень на надання фінансової допомоги для започаткування власної справи. Відтак, мешканці Львівщини реалізовують свої бізнес-ідеї у найрізноманітніших сферах - краси, громадського харчування, туризмі, аграрному секторі.

