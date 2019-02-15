В Індії в результаті теракту загинуло 40 військовослужбовців Суспільство | 15-02-2019, 05:05 0 171 Щонайменше 40 індійських військових загинули в результаті атаки бойовиків проти колони з силовиками, яка прямувала в складі колони в підконтрольній Індії частині штату Кашмір.



Про це повідомляє BBC.



Згідно з повідомленням поліції, машина, заповнена вибухівкою, протаранив автобус, що перевозив війська в Срінагар.



"Машина обігнала колону і врізалася в автобус з 44 співробітниками на борту", ​​- сказав BBC представник поліції Ріяз Масрур.



Вибух стався на строго охороняється трасі Срінагар-Джамму, приблизно в 20 км від столиці в керованому Індією Кашмірі, Срінагар.



Відповідальність за атаку взяло на себе пактсанская ісламістське угруповання "Джаїш-е-Мухаммад".



Пакистан висловив "серйозну стурбованість" з приводу нападу на індійських військових, але відкинув припущення про те, що він несе за нього відповідальність.



І І

ндія, і Пакистан претендують на весь мусульманський Кашмір, але контролюють тільки його частину.