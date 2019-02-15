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Поблизу Дніпра затримали озброєних чоловіків, які споруджували блокпост
|Суспільство | 15-02-2019, 05:06
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|Чоловіки у військовій формі намагалися встановити блокпост на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізварине поблизу м. Новомосковська. Під час затримання у них вилучили декілька одиниць зброї та спецзасоби.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області.
Шість осіб, одягнуті у камуфляжну форму, спочатку представилися військовими. У розмові з правоохоронцям вони відмовилися назватися або надати посвідчення чи дозвіл на встановлення споруди. Повідомили, що їх винайняли для виконання цієї роботи та чекають на подальші вказівки від керівника.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Зараз чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПКУ. За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
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