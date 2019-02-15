Окупанти познущалися з людей – залишили на ніч в сірій зоні 46 осіб Суспільство | 15-02-2019, 08:16 0 261 За 10 хвилин до закриття українського КПВВ окупанти пропустили через свій блокпост в сіру зону групу людей, які, як наслідок, не встигли вчасно дійти до українського пункту пропуску.



Про цей інцидент повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.



"НЗФ "ДНР" вчинили провокацію, і здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, в результаті чого 46 осіб залишилися в сірій зоні", - написав Лисянський.







Люди застрягли між тимчасово окупованою Горлівкою і населеним пунктом Зайцеве.



Лисянський зазначив, що подібну провокацію НЗФ "ДНР" здійснювали 6 грудня.



Пізніше Лисянський додав, що за рішенням командувача Штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 46 осіб з сірої зони були евакуйовані.







Працівники КПВВ Майорськ продовжили пропускати громадян в нічний час.