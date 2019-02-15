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Бойовики проводять бойові стрільби в зоні безпеки – місія ОБСЄ

Суспільство | 15-02-2019, 09:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Бойовики "ДНР", імовірно, проводять навчання з бойовою стрільбою в межах зони безпеки.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у звіті за 12 лютого.

"12 лютого, патрулюючи приблизно за 2,5 км на південь від н. п. Софіївка (кол. Карло-Марксове, непідконтрольний урядові, 40 км на північний схід від Донецька), члени патруля СММ чули 10 вибухів від пострілів, а також бачили 3 танки (Т-72) приблизно за 2–3 км на західно-північний захід від своєї позиції", – зазначає СММ.

"За оцінкою спостерігачів, це, ймовірно, були навчання з бойовою стрільбою в межах зони безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки", – додає місія.

Загалом у Донецькій області у вівторок СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню: зокрема, зафіксовано 310 вибухів (за попередній день 430 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний захід і захід від залізничного вокзалу в н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька) та у секторі від східно-південного сходу до заходу від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

А в Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню: серед іншого, зафіксовано приблизно 15 вибухів (у попередній звітний період – 5 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та поблизу неї.
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