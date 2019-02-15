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400 доларів за швидку видачу ID-картки: чиновницю ДМС узяли за хабар
|Суспільство | 15-02-2019, 09:46
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|Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з райвідділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та області.
Оперативники встановили, що посадовець вимагала 400 доларів від місцевого жителя за прискорення видачі ID-картки та закордонного паспорт, повідомляє прес-центр СБУ.
"Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після одержання 200 доларів США – другої частини хабара", – інформує відомство.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття протиправних дій посадовця СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.
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