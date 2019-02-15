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Малійцю, який незаконно переправляв осіб через український кордон, «світить» до 9 років ув’язнення
|Суспільство | 15-02-2019, 11:56
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За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомлено про підозру громадянину Республіки Малі (який відповідно до посвідки проживає в одному із селищ Фастівського району на Київщині) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (організація, керівництво та сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, з корисливих мотивів).
Встановлено, що незаконне переправлення трьох громадян Гвінеї до Республіки Польща 43-річний іноземець організував в червні минулого року.
За свої «послуги» малієць отримав понад 2 тис доларів США.
«Спритник» забезпечив проживання нелегалів у Львові та столиці, а згодом доправив їх на автомобілі у напрямку кордону («Грушів-Будомєж», що на Яворівщині).
При цьому зловмисник надавав поради та інструкції щодо подолання інженерно-технічних та контролюючих споруд Державної прикордонної служби з метою перетину українського кордону поза офіційними пунктами пропуску.
Проте, на території прикордонної смуги «подорожувальників» викрила та затримала прикордонна варта Республіки Польщі, яка і передала правопорушників українським колегам.
Так, Яворівським районним судом вказаних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді арешту.
А вже згодом, спільними зусиллями правоохоронців, наприкінці січня цього року організатора схеми затримано в порядку ст.191 КПК України на Київщині та доставлено до Яворівського районного суду з метою обрання запобіжного заходу.
Погодившись з позицією Городоцької місцевої прокуратури судом обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (з можливістю внесення застави).
На даний час, органом досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на завершення досудового розслідування.
У разі доведення вини підозрюваний може потрапити до в’язниці на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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