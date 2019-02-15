|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Працівницю Червоноградської ОДПІ оштрафували за незадекларований подарунок вартістю майже 231 тис грн
|Суспільство | 15-02-2019, 11:57
| 0 77
|
За участі прокуратури Львівської області, апеляційним судом Львівської області залишено в силі постанову Кам’янка-Бузького районного суду, відповідно до якої визнано винною у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією головного державного ревізора-інспектора відділу податків і зборів з фізичних осіб Кам’янка-Бузького відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.
Так, згідно з адмінпротоколом, складеним УЗЕ у Львівській області, вказана особа не повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані – отриманий у подарунок житловий будинок вартістю майже 231 тис грн.
Таким чином жінка вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
За наслідками судового розгляду, до винної особи застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу.
Прес-служба прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»...
|15-02-2019, 19:01
| >>>
|Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи...
|15-02-2019, 17:21
| >>>
|Відкритий захист проектів учасників конкурсу для інститутів громадянського суспільства відбудеться 19 лютого...
|15-02-2019, 17:20
| >>>
|Ростислав Замлинський залишив запис у Книзі Смутку померлого Яна Ольшевського...
|15-02-2019, 16:33
| >>>
|Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання...
|15-02-2019, 15:39
| >>>
|Фахівцями Галицького управління проведено практикуми з питань декларування...
|15-02-2019, 15:37
| >>>
|Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2018 року...
|15-02-2019, 15:36
| >>>
|