За якою адресою здійснюється вхід до «електронного кабінету»? Суспільство | 15-02-2019, 15:36 0 57

Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за адресою:http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Після входу до «Електронного кабінету» необхідно ввійти до його приватної частини. Для цього необхідно:

- увійти до «Електронного кабінету» за адресою: http://cabinet.sfs.gov.uaабо через офіційний веб-портал ДФС;

- обрати відповідний АЦСК;

- обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія (USB - накопичувач, СD/DVD диск) або у відповідному каталозі на персональному ПК (Key - 6.dat);

- вказати пароль захисту та натиснути «Зчитати». Після того, як ключ буде успішно завантажено, натиснути «Увійти».

Для створення Запиту необхідно в меню «Заяви, запити для отримання інформації» обрати Запит.

У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити всі поля виділені блакитним кольором.

Якщо фізичні особи - платники податків, отримала паспорт нового зразка, де вказано лише номер паспорта, як заповнити поле «Реквізити паспортного документа»?

Якщо фізичні особи - платники податків, які отримали паспорт нового зразка, де вказано лише номер паспорта (серія відсутня), при заповненні поля «Реквізити паспортного документа» Запиту зазначають лише номер паспорта.

Після заповнення необхідно натиснути «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку» та «Підписати та надіслати». Якщо при заповненні Запиту були допущені помилки або не заповнено всі обов’язкові реквізити, система напише «Помилка», та виділить рожевим кольором відповідні поля. Необхідно виправити помилки та знову натиснути «Підписати та надіслати». Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет. Далі система запропонує обрати спосіб отримання інформації. Наприклад: «Електронний кабінет».

Відправлений Запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вихідні документи» в приватній частині особистого кабінету. Після обробки Запиту до особистого Електронного кабінету надходить повідомлення (відповідь на Запит). Натиснувши на це повідомлення відкривається інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, яка замовлялася. Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати.

