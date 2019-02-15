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Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2018 року

Суспільство | 15-02-2019, 15:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    

Про це інформував начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Андрій Кобільник інформував, що з початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2018 року.
Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Однак, платники податків мають пам’ятати, що у разі надсилання податкової декларації поштою, таке відправлення має бути здійснене не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Начальник Галицького управління А.Кобільник наголосив, що у 2018 році до Кодексу внесені зміни, якими розширено коло платників, які зобов’язані та/або мають право подати декларацію.
Так, зобов’язані включити до річної податкової декларації та самостійно сплатити установлені Кодексом податки та збори, отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи.
Також нагадав, що протягом 2019 року вони мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки у разі понесення витрат:
- на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
- у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом.
«Декларування громадянами своїх доходів - це не тільки конституційний обов’язок, а можливість добровільної сплати податків, від чого значною мірою залежить стан місцевих бюджетів, соціально-економічний розвиток регіону, добробут усіх громадян. Сплачені податки йдуть на фінансування освіти й медицини, культури й спорту, виплату пенсій і стипендій, допомогу малозабезпеченим сім’ям» - зазначив Андрій Кобільник.

Інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців
Протягом лютого місяця поточного року фахівці Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області приймають участь у засіданнях робочої групи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при Галицькій та Сихівській райдержадміністраціях.
Основною метою проведення таких засідань є інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання - роботодавців, які знаходяться в «групі ризику» – виплачують середню заробітну плату нижче мінімальної.
На засідання робочих груп запрошуються суб’єкти господарювання – роботодавці «групи ризику», їх увагу акцентують на питаннях щодо легального використання найманої праці, збільшення розміру заробітної плати, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, що має прямий вплив на соціальний захист решти населення районів Львівщини та розмір пенсій найманих працівників.
Із запрошеними під час засідання робочих груп проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу представники Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду України та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.
Під час засідань робочих груп постійно наголошують присутнім суб’єктам господарювання - роботодавцям, що 05 вересня 2018 року Уряд ухвалив Розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками та нагадує, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого працівника є вчасне подання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою - підприємцем до органу ДФС за місцем основного обліку повідомлення про прийняття працівника на роботу, що передбачено Кодексом законів про працю України. Форма такого повідомлення затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. №413.
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