Фахівцями Галицького управління проведено практикуми з питань декларування Суспільство | 15-02-2019, 15:37 0 62

Впродовж тижня в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області проведено практикуми для фізичних осіб - підприємців з питань заповнення податкової звітності та особливостей декларування доходів громадян.

Суб’єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку заповнення податкових декларацій, зокрема, графb 3 Додаткf 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік, а саме:

- підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, зазначається чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску;

- підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – самостійно визначена сума доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць.

Також роз’яснено особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян. Платникам запропоновано скористатись новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан і доходи на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна. Наголошено на сплаті ПДФО та військового збору за новими кодами бюджетної класифікації, зокрема:

Платник податку - фізична особа, яка зобов’язана подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує:

- податок за кодом бюджетної класифікації «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Наприкінці заходів присутні отримали відповіді на свої запитання та листівки, з нагадуванням про кампанію декларування.



Тренінг щодо порядку заповнення декларації про майновий стан і доходи

Нещодавно в Центрах обслуговування платників Галицького управління, проведено тренінги щодо порядку заповнення декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація), отримані громадянами у 2018 році.

Фахівці управління розповіли про обов’язок та особливості заповнення декларації, роз’яснили суб`єктам декларування їх права на звернення до контролюючого органу щодо надання консультативної допомоги у разі заповнення річної податкової декларації та отримання бланків декларації безкоштовно. Пріоритетним способом вважається подання звітності засобами електронного зв’язку. Для цього громадяни можуть скористатися сервісом ДФС «Електронний кабінет», але не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний термін. У випадку надсилання звітності поштою – таке відправлення можна здійснити не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного терміну подання податкової декларації.

Податківці нагадали, що декларанти самостійно визначають податкові зобов‘язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору та повинні їх сплатити у визначений законодавством термін, визначили коло осіб, зобов’язаних подати декларацію та перелік витрат, які можна включити для отримання податкової знижки. Також звернули увагу на граничні терміни подання податкової декларації про доходи, отримані у 2018 році - до 1 травня 2019 року, а громадянами, які мають право на податкову знижку - по 31 грудня 2019 року.

На завершення зустрічі присутні отримали відповіді від фахівців фіскальної служби на свої запитання та друковану продукцію на податкову тематику.



2135 адміністративних послуг отримали в січні 2019 року платники податків Галицького управління

У січні 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надано 2135 адміністративних послуг, а саме:

-729 видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 126 видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 252 реєстрація платника єдиного податку;

- 305 надання витягу з реєстру платників єдиного податку;

- 122 реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку;

- 139 видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 282 реєстрація книг обліку розрахункових операцій, тощо.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.



За рахунок заходів щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету надійшло 1134,6 тис.гривень

Галицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області протягом січня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету в сумі 1134,6 тис.грн., в т.ч. до державного – 661,3 тис.грн.



5067,1 тис.гривень акцизного податку надійшло від платників Галицького управління надійшло до місцевого бюджету

Протягом січня 2019 року платники податків Галицького управління, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету 5067,1 тис. гривень акцизного податку.



На підтримку армії перераховано 13617,6 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління

Протягом січня 2019 року платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Державного бюджету 13617,6 тис.грн. військового збору. Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру. Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи – підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.



2131,5 тис.гривень платники податків Галицького управління сплатили до Зведеного бюджету податку на прибуток підприємств

У січні 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету 2131,5 тис.гривень податку на прибуток підприємств.



Платники податків Галицького управління сплатили у січні 2019 року майже 183217,9 тис.гривень

Платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили у січні 2019 року майже 183217,9 тис.гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Галицьке управління ГУ ДФС у Львівській області інформує платників податків, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” (далі – Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.

У Законі вказано:

- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня – 25,13 гривні;

- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня – 1936, з 1 грудня – 2027 гривень;

- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня – 918,06 грн. (4173 х 22 %);

Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року – 62595,00 грн. (4173 х 15).

Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.



Від платників Галицького управління в січні 2019 року до місцевого бюджету надійшло майже 129137,6 тис.гривень податку на доходи фізичних осіб

У січні 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Місцевого бюджету 129137,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.



7243,3 тис.гривень платники податків Галицького управління сплатили до Місцевого бюджету податку на нерухоме майно

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, у січні 2019 року сплатили до Місцевого бюджету 7243,3 тис.гривень податку на нерухоме майно.



В січні 2019 року до бюджету надійшло майже 91,5 млн. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні 2019 року, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету 91468,8 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 35173,1 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.



Платники платників Галицького управління в січні 2019 року до Місцевого бюджету надійшло майже 34776,7 тис.гривень єдиного податку

У січні 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Місцевого бюджету 34776,7 тис.гривень єдиного податку.

