Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання Суспільство | 15-02-2019, 15:39 0 62

Сьогодні, 15 лютого, працівники Львівської митниці ДФС передали Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника 100 примірників друкованих видань, які мають історичну та культурно-мистецьку цінність. Свого часу їх затримали при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

Після мистецтвознавчих експертиз, рішень судів та Експертної фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, їх передали на постійне зберігання до бібліотеки імені В. Стефаника.

Передані книги належать до багатотиражних видань кінця ХІХ-ХХ ст. Це передусім книжкові зібрання, каталоги мистецьких зібрань, багато ілюстровані інформативні видання, декілька примірників мають печатки, штампи, екслібриси, маргінальні записи тощо. У фондах ЛННБ України ім. Стефаника таких видань не було.

Усі конфісковані книги, передані до бібліотеки, будуть описані, збережені та доступні користувачам, а також є потенційним джерелом вивчення історичного книгознавства.

Напередодні Львівська митниця ДФС передала Національному музею історії України у Другій світовій війні та Львівському історичному музеєві 58 експонатів, з яких більша частина – зброя.

