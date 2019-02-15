|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання
|Суспільство | 15-02-2019, 15:39
| 0 62
|
Сьогодні, 15 лютого, працівники Львівської митниці ДФС передали Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника 100 примірників друкованих видань, які мають історичну та культурно-мистецьку цінність. Свого часу їх затримали при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.
Після мистецтвознавчих експертиз, рішень судів та Експертної фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, їх передали на постійне зберігання до бібліотеки імені В. Стефаника.
Передані книги належать до багатотиражних видань кінця ХІХ-ХХ ст. Це передусім книжкові зібрання, каталоги мистецьких зібрань, багато ілюстровані інформативні видання, декілька примірників мають печатки, штампи, екслібриси, маргінальні записи тощо. У фондах ЛННБ України ім. Стефаника таких видань не було.
Усі конфісковані книги, передані до бібліотеки, будуть описані, збережені та доступні користувачам, а також є потенційним джерелом вивчення історичного книгознавства.
Напередодні Львівська митниця ДФС передала Національному музею історії України у Другій світовій війні та Львівському історичному музеєві 58 експонатів, з яких більша частина – зброя.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»...
|15-02-2019, 19:01
| >>>
|Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи...
|15-02-2019, 17:21
| >>>
|Відкритий захист проектів учасників конкурсу для інститутів громадянського суспільства відбудеться 19 лютого...
|15-02-2019, 17:20
| >>>
|Ростислав Замлинський залишив запис у Книзі Смутку померлого Яна Ольшевського...
|15-02-2019, 16:33
| >>>
|Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання...
|15-02-2019, 15:39
| >>>
|Фахівцями Галицького управління проведено практикуми з питань декларування...
|15-02-2019, 15:37
| >>>
|Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2018 року...
|15-02-2019, 15:36
| >>>
|