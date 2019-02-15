Ростислав Замлинський залишив запис у Книзі Смутку померлого Яна Ольшевського Суспільство | 15-02-2019, 16:33 0 105

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський висловив співчуття польському народу з приводу смерті колишнього прем`єр-міністра Польщі Яна Ольшевського.

Свої слова підтримки у Книзі Смутку перший заступник записав сьогодні, 15 лютого, у Генеральному Консульстві Республіки Польща у Львові.

Ян Ольшевський помер у військовому госпіталі у Варшаві вчора вночі. Йому було 88 років.



Довідково:

Ян Ольшевський народився 2 серпня 1930 року у Варшаві. У 1956 році виступив у пресі із закликом реабілітувати учасників Армії Крайової, і вже в 1957 році йому було заборонено займатися журналістикою.

У 1960-ті був адвокатом в декількох процесах польських дисидентів. Завдяки своїй правозахисній діяльності незабаром став відомим в опозиційних колах.

Обраний до Сейму в 1991 році, брав участь у роботі комісії з підготовки нової Конституції. Представляв партію «Центристська угода», видними функціонерами якої в цей час були брати Качинські.

Незабаром після виборів президент Лех Валенса призначив Ольшевського прем'єр-міністром, обіймав посаду з 23 грудня 1991 року до 5 червня 1992 року.

Його прем'єрство було затьмарене протистоянням президента і прем'єра, що призвело до швидкої відставки кабінету.

Головною дією Ольшевського на цій посаді стало проведення закону про люстрацію (який, проте, був незабаром визнаний неконституційним). 5 червня 1992 його уряду був винесений вотум недовіри.

У 1995 році Ольшевський брав участь у президентських виборах і зайняв на них четверте місце, отримавши 1 225 453 (6,86%) голосів. Пізніше підтримував братів Качинських і праві партії — Лігу польських сімей і Право і справедливість.

У 2009 році Ян Ольшевський нагороджений Орденом Білого Орла, найвищою державною нагородою Польщі.

