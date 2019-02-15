Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 15/02/2019 Галицька Р А отримала експертний акт про стан будинку на вул. Личаківська, 7 та зобов’язання власника приміщень виконати протиаварійні роботи і надати тимчасове житло мешканцям квартири № 21...>> У Львові відбудуться змагання з велосипедного туризму «Snow bike — 2019»...>> У Львові дискутуватимуть про подвиг українських «майданів» — від ЗУНР до Небесної Сотні...>> Торік управління інформаційних технологій здійснило два проекти у рамках конкурсу соціально-культурних проектів громадських організацій програми «Зробимо Львів кращим»...>> У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»...>> В УКУ відбудеться виступ Тома Берка про співвідношення між кліматичними змінами і довірою...>> Громада Львова співчуває з приводу смерті колишнього прем’єр-міністра Польщі...>> Львів’янину, який намагався прорватись до апеляційного суду, повідомлено про підозру...>> Кластер поліграфії та видавничої діяльності започаткував практику проведення екскурсій на підприємства Львова для своїх учасників...>> Щоби відкрити власну справу, достатньо прийти в будь-який територіальний підрозділ ЦНАП міста Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Суд заарештував Мангера із правом застави...
15-02-2019, 05:08  >>> 
Двом жителям Львівщини повідомили про підозру за побиття прикордонника...
14-02-2019, 14:53  >>> 
На Львівщині затримали латвійця, розшукуваного за озброєне пограбування у Чехії...
13-02-2019, 12:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В області організували тренінг для мобільних та виїзних бригад з вакцинації проти кору школярів...
14-02-2019, 13:49  >>> 
Львівщина - лідер щодо кількості укладених договорів з НСЗУ”, - Ірина Микичак...
13-02-2019, 17:44  >>> 
“Впродовж року плануємо завершити будівництво 43 амбулаторій”,-Ірина Микичак...
13-02-2019, 17:41  >>> 

Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи

Суспільство | 15-02-2019, 17:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    


Прокуратура Львівської області підтримує публічне обвинувачення у Личаківському районному суді м.Львова стосовно екс-заступниці головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні, яка вимагала неправомірну вигоду від пацієнтів за прийняття рішення щодо проведення процедури гемодіалізу.

Зловмисниці інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

З метою уникнення кримінальної відповідальності фігурантка намагається посіяти серед громадськості сумніви щодо незаконності дії правоохоронних органів – через засоби масової інформації подає ситуацію у вигідному для себе світлі, а також здійснює голослівні заяви.

Вказана особа всілякими способами чинить тиск на правоохоронні органи – неодноразово заявляла клопотання про відвід прокурорів, а також подає низку заяв, на підставі яких вже зареєстровано близько десяти кримінальних проваджень щодо, на її думку, неправомірних дії прокурорів.

Варто сказати, що у судових засіданнях обвинувачена поводить себе зухвало, висловлюється у грубій формі (у т.ч. із нецензурною лексикою), провокує конфлікти.

Проте, такі провокативні дії фігурантки, попри всі намагання, ніяк не вплинуть на хід судового розгляду.

Прокуратура Львівської області і надалі вживатиме усіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин цієї справи.





Прес-служба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»...
15-02-2019, 19:01  >>> 
Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи...
15-02-2019, 17:21  >>> 
Відкритий захист проектів учасників конкурсу для інститутів громадянського суспільства відбудеться 19 лютого...
15-02-2019, 17:20  >>> 
Ростислав Замлинський залишив запис у Книзі Смутку померлого Яна Ольшевського...
15-02-2019, 16:33  >>> 
Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання...
15-02-2019, 15:39  >>> 
Фахівцями Галицького управління проведено практикуми з питань декларування...
15-02-2019, 15:37  >>> 
Стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних ними протягом 2018 року...
15-02-2019, 15:36  >>> 
   АктуальноАктуально
Шановні працівники національного природного парку «Сколівські Бескиди»!...
11-02-2019, 10:19  >>> 
Загиблих під час пожежі на суднах у районі Керченської протоки вже 14...
22-01-2019, 11:25  >>> 
Бойовики захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ...
22-01-2019, 03:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Словенії депутат склав мандат після крадіжки сендвіча...
15-02-2019, 09:47  >>> 
Британські слідчі працюють у Болгарії в рамках справи Скрипалів – ЗМІ...
15-02-2019, 09:42  >>> 
Сенат схвалив запропоновану Трампом кандидатуру на пост глави Мін'юсту США...
15-02-2019, 08:14  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Зовнішня торгівля товарами у Львівської області зросла на майже 20%...
15-02-2019, 16:30  >>> 
Офіційний курс: гривня продовжила знижуватися...
15-02-2019, 09:45  >>> 
Офіційний курс: гривня втратила в ціні...
14-02-2019, 09:43  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»...
15-02-2019, 19:01  >>> 
Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи...
15-02-2019, 17:21  >>> 
Відкритий захист проектів учасників конкурсу для інститутів громадянського суспільства відбудеться 19 лютого...
15-02-2019, 17:20  >>> 
   ВладаВлада
Глава Міноборони Британії про плани після Brexit: Росія повинна за все заплатити...
11-02-2019, 08:29  >>> 
Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР...
06-02-2019, 06:27  >>> 
Вибори президента Словаччини: 15 кандидатів хочуть замінити Кіску...
01-02-2019, 09:39  >>> 
   КультураКультура
У Львівській філармонії відбудеться концерт MUSIC HUB...
14-02-2019, 11:58  >>> 
Івасюк зазвучить в стилях rock, jazz, ethno, pop, classic...
12-02-2019, 19:40  >>> 
Отці Василіяни запрошують львів’ян на виставу «Різдвяна лихоманка»...
12-02-2019, 11:14  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:05 Галицька Р А отримала експертний акт про стан будинку на вул. Личаківська, 7 та зобов’язання власника приміщень виконати протиаварійні роботи і надати тимчасове житло мешканцям квартири № 21
19:04 У Львові відбудуться змагання з велосипедного туризму «Snow bike — 2019»
19:03 У Львові дискутуватимуть про подвиг українських «майданів» — від ЗУНР до Небесної Сотні
19:02 Торік управління інформаційних технологій здійснило два проекти у рамках конкурсу соціально-культурних проектів громадських організацій програми «Зробимо Львів кращим»
19:01 У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності»
18:59 В УКУ відбудеться виступ Тома Берка про співвідношення між кліматичними змінами і довірою
18:56 Громада Львова співчуває з приводу смерті колишнього прем’єр-міністра Польщі
18:54 Львів’янину, який намагався прорватись до апеляційного суду, повідомлено про підозру
18:53 Кластер поліграфії та видавничої діяльності започаткував практику проведення екскурсій на підприємства Львова для своїх учасників
17:24 Щоби відкрити власну справу, достатньо прийти в будь-який територіальний підрозділ ЦНАП міста Львова

   Анонси
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
Молодь запрошують на зустріч щодо організації молодіжного фестивалю «Зашків 2019»...
12-02-2019, 17:36  >>> 
Цього тижня у Львові відкриється фотовиставка «Світло у їхньому домі»...
11-02-2019, 11:31  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования