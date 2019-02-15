Екс-заступниця головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні, яку судять, намагається скомпрометувати правоохоронні органи Суспільство | 15-02-2019, 17:21 0 73



Прокуратура Львівської області підтримує публічне обвинувачення у Личаківському районному суді м.Львова стосовно екс-заступниці головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні, яка вимагала неправомірну вигоду від пацієнтів за прийняття рішення щодо проведення процедури гемодіалізу.



Зловмисниці інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.



З метою уникнення кримінальної відповідальності фігурантка намагається посіяти серед громадськості сумніви щодо незаконності дії правоохоронних органів – через засоби масової інформації подає ситуацію у вигідному для себе світлі, а також здійснює голослівні заяви.



Вказана особа всілякими способами чинить тиск на правоохоронні органи – неодноразово заявляла клопотання про відвід прокурорів, а також подає низку заяв, на підставі яких вже зареєстровано близько десяти кримінальних проваджень щодо, на її думку, неправомірних дії прокурорів.



Варто сказати, що у судових засіданнях обвинувачена поводить себе зухвало, висловлюється у грубій формі (у т.ч. із нецензурною лексикою), провокує конфлікти.



Проте, такі провокативні дії фігурантки, попри всі намагання, ніяк не вплинуть на хід судового розгляду.



Прокуратура Львівської області і надалі вживатиме усіх передбачених законом заходів для всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин цієї справи.











Прес-служба прокуратури Львівської області







