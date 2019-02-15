У ліцеї № 28 Львівської міської ради відбувся тематичний захід «Ціна незалежності» Суспільство | 15-02-2019, 19:01 0 56 Сьогодні, 15 лютого, о 14.00 год. в актовій залі Ліцею № 28 Львівської міської ради (вул. Тютюнників, 2) проведено тематичний захід «Ціна незалежності», присвячений випускникам ліцею — Герою Небесної Сотні Володимиру Бойківу та Герою АТО Івану Андрухіву. У заході участь взяв заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.



Також участь у святі взяли: фіналіст проекту «Голос країни», випускник ліцею Назар Савко, члени родин Героїв Небесної Сотні, виставка про яких уже впродовж тижня експонується Музеєм визвольної боротьби України у приміщенні Ліцею, сестра Героя Небесної Сотні Володимира Бойківа п. Ірина Ільків, мати Івана Андрухіва пані Марія, працівники Музею визвольної боротьби України, учні, вчителі та батьки ліцею.