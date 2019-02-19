Збройні сили отримали більше 100 модернізованих танків Т-64 Суспільство | 18-02-2019, 08:18 0 79 Збройні сили України отримали понад сотню модернізованих на Харківському бронетанковому заводі танків Т-64.



Про це повідомив Урядовий портал.



"Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64!", - йдется у повідомленні.







Зазначається, що Харківський бронетанковий завод випустив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року. Тепер він постачається до Збройних Сил України.



"Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації", - повідомляє Урядовий портал.



Нагадуємо:



У січні 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що Україна повинна провести глибоку модернізацію танків Т-64 або Т-80, оскільки це процес займає 2,5 місяці, а виготовлення одного сучасного танку "Оплот" займає щонайменше 18 місяців.