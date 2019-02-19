ООС: 10 обстрілів, противник випустив по позиціях українських військ 55 мін Суспільство | 18-02-2019, 09:52 0 114 Минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, застосовувалося 7 разів.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 та 82 мм поблизу населених пунктів Лебединське і Водяне.



Також з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 ворог бив біля селища Піски, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також 5 разів обстріляв українських захисників.



З мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли біля села Катеринівка.



Також з мінометів калібру 82 мм та станкових гранатометів різних систем стріляли в районі населеного пункту Троїцьке.



Ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю окупанти застосовували біля селища Новолуганське, а стрілецьку зброю – поблизу населеного пункту Станиця Луганська.



Загалом противник випустив по позиціях українських військ 55 мін калібрів 120 та 82 мм.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення.



Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 17 лютого одного окупанта знищено та п'ятьох поранено.



Також, під час переміщення біля лінії зіткнення в районі селища Травневе в ході виконання завдання за призначенням, російськими окупантами була обстріляна зі станкового протитанкового гранатомету спостережна група "Світлодарськ 1" української сторони СЦКК.



Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції сил ООС у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка.