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19 лютого - граничний строк сплати податків за ІV квартал 2018 року
|Суспільство | 18-02-2019, 13:51
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Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує, що вівторок, 19 лютого, є останнім днем для сплати податків та зборів за IV квартал 2018 року:
ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;
екологічного податку;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
збору за місця для паркування транспортних засобів;
туристичного збору;
єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи;
єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями.
Крім того, до 19 лютого включно слід сплатити ПДФО та військовий збір, визначені у декларації про доходи підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2018 рік.
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