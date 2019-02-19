19 лютого - граничний строк сплати податків за ІV квартал 2018 року Суспільство | 18-02-2019, 13:51 0 71

Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує, що вівторок, 19 лютого, є останнім днем для сплати податків та зборів за IV квартал 2018 року:

ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

екологічного податку;

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

збору за місця для паркування транспортних засобів;

туристичного збору;

єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи;

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями.

Крім того, до 19 лютого включно слід сплатити ПДФО та військовий збір, визначені у декларації про доходи підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2018 рік.



