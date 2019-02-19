ПРИКОРДОННИКАМ ПРЕДСТАВИЛИ КОПІЮ ТОМОСУ Суспільство | 18-02-2019, 15:41 0 60



Прикордонники Мукачівського загону мали можливість побачити копію Томосу про автокефалію Української Православної Церкви .

Це насправді визначна подія для військовослужбовців, адже підписання цього історичного документу стало звершенням, на яке українці чекали майже тисячу років.

Перед присутніми виступив військовий капелан Мукачівського прикордонного загону, настоятель Спасо-Преображенської парафії міста Мукачево протоієрей Віктор Худяк, який наголосив, що здобуття Україною Томоса є однією з найважливіших подій в історії Української Церкви, яка твердо стала на шлях самостійного самоствердження.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

