В області підбили підсумки роботи Держпродспоживслужби у 2018-му році Суспільство | 18-02-2019, 15:44 0 74

14 лютого у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області відбулась засідання колегії під час якої підвели підсумки роботи служби у 2018 році та перспективи на 2019 рік.

З вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови Львівської облаcної державної адміністрації Роман Филипів, який зазначив що основне завдання Держпродспоживслужби полягає як в контролі суб’єктів господарювання, так і в тому щоб бути партнером для бізнесу на території області та підтримувати його в межах чинного законодавчого поля, створювати умови для розвитку підприємництва.

"Необхідно також налагодити зворотний зв'язок із бізнес-спільнотою та споживачами, щоб виробити чіткі, прозорі та зрозумілі правила гри: всіляко підтримувати легальних підприємців та боротися з тіньовим бізнесом, це дозволить не тільки підвищити результативність роботи, а й зміцнити рівень довіри до Держпродспоживслужби", - додав Роман Филипів.

Під час колегії заслухали та порушили наступні питання:

роль Держпродспоживслужби у розвитку агропромислового комплексу Львівської області;

аналіз виконання заходів щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про безпечність та якість харчові продукти, та Закону України "Про ветеринарну медицину" впродовж 2018 року та завдання на 2019 рік;

аналіз роботи Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини та Пустомитівської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби за 2018 рік;

аналіз проведеної діяльності у сфері дотримання законодавства державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, фітосанітарної безпеки, захисту прав споживачів, державної дисципліни цін, реєстрації сільськогосподарської техніки у 2018році;

дотримання документального оформлення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

стан ведення діловодства та аналіз розгляду звернень громадян у 2018 році.

