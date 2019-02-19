Закарпатська митниця ДФС: громадянам, які бажають розмитнити авто за пільговою ставкою, слід поспішити Суспільство | 18-02-2019, 16:11 0 76

На Закарпатській митниці ДФС триває оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Загалом із 25 листопада 2018 року, після внесення змін у податкове і митне законодавство, станом на 18 лютого 2019 року в Закарпатській митниці ДФС оформлено 13 202 транспортних засобів громадян. Це принесло до держбюджету надходжень понад 820,2 млн грн. Середня митна вартість таких авто склала 3600 дол. США.

У Закарпатській митниці ДФС нагадують громадянам, цього тижня, 22 лютого 2019 року, о 24:00 закінчується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5.

Таким чином, 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством.

Зауважимо, що громадяни, котрі планують легалізувати свій автомобіль, мають можливість здійснити митне оформлення транспортних засобів у вільний обіг на таких митних постах: «Залізничний», «Малий Березний», «Лужанка», «Виноградів-вантажний», «Ужгород-центральний», «Мукачево», «Хуст».

З метою уникнення небажаних черг під час оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, пов’язаних із закінченням періодів дії перехідних положень Податкового та Митного кодексів України, дивіться графік роботи вказаних митних постів за посиланням: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/368209.html.

ДФС у Закарпатській області

