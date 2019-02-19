Шановні платники податків! Суспільство | 18-02-2019, 17:14 0 83



28 лютого 2019 року у м. Львові Головного управління ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області на тему: „Актуальні питання оподаткування у 2019 році”.

Початок семінару: 11 год.00 хв.

Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Львів вул. Стрийська 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.

З метою визначення кількості учасників семінару, попередню реєстрацію можна здійснювати на суб-сайті ГУ ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) в розділі анонси.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській облас