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Чийгоз: політв'язня Балуха вивезли до Краснодару

Суспільство | 19-02-2019, 05:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    
Українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму, вивезли у російський Краснодар.

Про це у Facebook повідомив колишній політв'язень, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"Балуха Володимира вивезли у Краснодар", - написав Чийгоз, не уточнивши, коли це відбулось.

Перед цим "Кримська правозахисна група" з посиланням на дружину Балуха Наталію повідомила, що політв'язня етапували з Сімферопольського СІЗО.

"Про це стало відомо сьогодні, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для українця", - йдеться у повідомленні.

"Адвокат українського активіста з’ясовує обставини і причину етапування", - зазначають правозахисники.

Нагадуємо:

У Сімферопольському СІЗО у дружини українського політв'язня Володимира Балуха Наталії не прийняли передачу. За словами Наталії, відмову прийняти посилку співробітники СІЗО пояснили тим, що нібито документи на Балуха досі не роздруковані.
Політв'язня Володимира Балуха доставили в СІЗО Сімферополя з керченської колонії минулого тижня.
25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
18 жовтня українця етапували в Керченську виправну колонію №2. У зв'язку з цим Балух призупинив голодування, яке тримав із 19 березня 2018 року. У Балуха після понад 200 днів голодування погіршилося здоров'я.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ​​ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
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