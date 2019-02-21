На прохання Розенблата його справу передали у Печерський суд Суспільство | 19-02-2019, 09:46 0 106 Київський апеляційний суд направив справу обвинувачених у корупції нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова у Печерський райсуд Києва.



Таке рішення було прийняте на прохання захисту Розенблата 18 лютого, повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.



Справу передали з Голосіївського райсуду столиці.



Нагадаємо:



Антикорупційні органи заявляли, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Нардепа Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

У вересні 2018 року суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно.

8 жовтня 2018 року прокуратура повідомила, що справу народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова направили до суду.

Підготовче засідання у "бурштиновій" справі мало відбутись 23 жовтня, однак його відклали через хворобу судді.

Потім перше засідання у справі перенесли на 5 лютого.