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У поштових відправленнях працівники Львівської митниці ДФС виявили незадекларовані «Айфони» та електронні сигарети

Суспільство | 19-02-2019, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    

Так, під час огляду міжнародного поштового відправлення – посилки, яка надійшла в Україну із CША на адресу мешканця Полтави, виявлено 14 мобільних телефонів iPhone 7 Plus із слідами користування у комплекті з зарядними пристроями. Вони містились посеред одягу та взуття.
В іншому випадку у поштових відправленнях з Великобританії працівники митниці виявили пристрої для куріння Juul Starter Kit та Juul Device. У трьох посилках їх було 226 шт. В усіх випадках відправники задекларували предмети домашнього вжитку, а про сигарети в деклараціях не згадали.
Так, громадяни, які живуть або перебувають у США та Великобританії, вчинили дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів без декларування, тобто не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню, в митній декларації. Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України. Товари вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
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