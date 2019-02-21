Працівники оборонного підприємства у Львові отримали військові відзнаки Суспільство | 19-02-2019, 15:39 0 74



Представник Центрального бронетанкового управління ЗС України підполковник Олег Гринчак у Львові подякував працівникам Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» за проявлену мужність, оперативність та професіоналізм під час ліквідації пожежі на військових складах у місті Ічня Чернігівської області та щоденну копітку роботу по відновленню бронетехніки яку військові відчувають на передовій.

Під час пожежі на військових складах, що сталася в ніч на вівторок 9 жовтня 2018 року, «Львівський бронетанковий завод» відправив виїзну бригаду для оперативного реагування та ремонту пожежної техніки, а також гусеничну пожежну машину ГПМ-54 після капітального ремонту.

В результаті, виїзною бригадою було відновлено більше 10 одиниць бронетехніки. Працівники ДП «ЛБТЗ» також були задіяні в ліквідації пожежі. старший майстер виробничої дільниці Анатолій Смочук, слюсар-ремонтник бойовий і спеціальних машин Юрій Винар, слюсар електромонтажник Роман Керод за виявлену мужність отримали відзнаки «За сприяння Збройним Силам України» від керівництва Міноборони.

Зазначимо, що для модернізації радянської бронетехніки конструктори ДП «Львівський БТЗ» спільно з конструкторсько-технологічним центром Озброєння Збройних Сил України переробили конструкторську, документацію для того, щоб броньована пожежна техніка відповідала сучасним вимогам. Основними змінами стали повна заміна російських комплектуючих, до прикладу, встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників для забезпечення управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини, встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням, допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі.

На сьогоднішній день, даний пожежний танк є єдиним видом пожежної гусеничної техніки, який є на озброєнні в Збройних Силах України, та є необхідним на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж різних класів складності, де доступ іншої пожежної техніки є неможливим. Створений на базі танка Т-55, ГПМ-54 містить цистерну для води ємністю 10 кубічних метрів, а також бак для піни ємністю 1,1 кубічний метр. Пожежний танк може гасити пожежу водою з відстані в 60 метрів.



Володимир Скоростецький,

Інформаційне агенство МО України (м. Львів)



