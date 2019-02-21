В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ ВІДБУЛАСЬ МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА Суспільство | 19-02-2019, 15:48 0 92



Сьогодні в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулась міжвідомча координаційна нарада представників правоохоронних органів.

Захід за участі керівництва та співробітників Мукачівського прикордонного загону, ГУ НП України в Закарпатській області, СБУ, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Національної гвардії України відбувся під головуванням першого заступника начальника Західного регіонального управління - начальника штабу полковника Руслана Краснопортко.

Проведення наради було ініційовано в зв'язку з активізацією протиправної діяльності на кордоні, збільшенням випадків погроз життю та здоров'ю персоналу Держприкордонслужби, спротиву законним вимогам прикордонних нарядів, а також спроб втягування у протиправну діяльність.

Основною метою заходу стало вдосконалення співпраці відомств з питань протидії організованій злочинності на кордоні в межах відповідальності Мукачівського прикордонного. За результатами обговорення, прийнято низку рішень по проведенню спільних заходів, спрямованих на стабілізацію обстановки у прикордонні, протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнової контрабанди, нелегальних мігрантів, наркотичних засобів та зброї.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

