Отримали у спадщину від батьків нерухомість - податок не сплачується Суспільство | 19-02-2019, 16:30 0 113

ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що у разі отримання у 2018 році у спадщину від батьків нерухомого майна дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується і не декларується.

Також не підлягає декларуванню спадщина, отримана від батьків, дідів, братів, сестер.

Об’єкти нерухомого майна, подаровані зазначеними членами сім’ї, не оподатковуються, а у обдарованого члена сім’ї не виникає обов’язку подання декларації про доходи та майновий стан.

З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті ГУ ДФС у Львівській області за адресою:

http://lv.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/informatsiyni-/



