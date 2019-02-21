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| Газета №35 (55) / 2014
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Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік.
|Суспільство | 19-02-2019, 18:49
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області в цілому за 2018 рік задекларовано до сплати єдиного податку з фізичних осіб в сумі 1 243,0 млн.гривень, що в порівнянні з попереднім роком на 366,2 млн. грн. більше або ріст задекларованих сум становить 141,8 відсотка.
Згідно з поданою звітністю за IV квартал 2018 року фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку III групи, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС у Львівської області, задекларовано до сплати єдиного податку в сумі 415,0 млн.гривень.
Приріст задекларованого до сплати єдиного податку у IV кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 141,4 відс., або на 121,5млн. грн. більше (IV квартал 2017 року – 293,5 млн. гривень).
Ріст задекларованих сум єдиного податку з фізичних осіб пов’язаний із збільшенням обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність у сферах пов’язаних із:
- створенням програмних продуктів та інформаційних систем;
- наданням готельних послуг;
- наданням консультаційних та маркетингових послуг;
- здійсненням дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- наданням в оренду, суборенду житлових та нежитлових приміщень.
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