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В Японії розбився військовий літак
|Суспільство | 20-02-2019, 07:36
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|Японський винищувач під час навчального польоту зник з радарів. Він зазнав аварії в районі префектури Ямагуті.
Про це повідомляє агентство kyodo.
Винищувач F-2 сил самооборони Японії зник з радарів близько 9:18 ранку за місцевим часом. Імовірно, він впав в Японське море. На борту були 2 людини.
Як повідомляє телеканал NHK, льотчикам вдалося врятуватися. Їх виявили живими в рятувальній шлюпці і евакуювали на вертольоті.
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