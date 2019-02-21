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Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню

Суспільство | 20-02-2019, 09:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    
19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 15 разів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм поблизу населеного пункту Лебединське, мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, артилерійських систем калібру 122 мм у районі населеного пункту Водяне, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населеного пункту Гнутове.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 11 разів обстріляв українських захисників із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм і 82 мм, в районі населеного пункту Новотошківське.

Із мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли в районі населеного пункту Золоте-4.

Також з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів противник стріляв в районі населеного пункту Новозванівка.

Поблизу села Катеринівка вороги застосовували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Біля селища міського типу Луганське бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Загалом окупанти вистріляли 387 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року це – найбільше застосування противником засобів вогневого ураження.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв українські позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібру 82 мм із витратою 15 мін, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.
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