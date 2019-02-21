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30 щотижня: Wizz Air вводить в аеропорту «Львів» сім додаткових рейсів на сезон «літо 2019»

Суспільство | 20-02-2019, 10:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    
Авіакомпанія Wizz Air у новому літньому сезоні суттєво змінює частотність на чотирьох напрямках. Таким чином перевізник буде виконувати 30 рейсів у тиждень з/до Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького у 10 напрямках.

Кількість рейсів буде збільшено у: Братиславу — з 2 до 3; Гданськ — з 2 до 4; Берлін — з 2 до 4 та Вроцлав — з 3 до 5.

Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького усередині 2017 році, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.

У березні 2018 року — додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. Таким чином, станом на літній сезон 2018 року було шість напрямків, а влітку 2019 року їх стане фактично вдвічі більше — 10.

У кінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, в середині грудня — у Франкфурт-Хан, а з 3 березня 2019 року — у Копенгаген.

Анонсовані рейси у Франкфурт та Копенгаген виведуть WIZZ AIR у абсолютні лідери за кількістю напрямків з/до аеропорту «Львів» — з березня наступного року авіакомпанія буде виконувати польоти у 10 напрямках, у шість країн Європи. А частотність у літній сезон сягне 30 рейсів у тиждень.
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