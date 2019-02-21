Центр соціальних служб організував для дітей екскурсію у міні-лабораторію Суспільство | 20-02-2019, 10:37 0 109 Нещодавно працівники Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організували для діток екскурсію у Львівську обласну бібліотеку для юнацтва ім. Романа Іваничука, а також — у пересувну міні-лабораторію «Зоопарк під мікроскопом».

Як повідомили у Центрі соціальних служб, під час екскурсії діти мали змогу ознайомитись із світом мікроорганізмів, дізнатися цікаві факти про представлені експонати, побачити збільшені під мікроскопом живий планктон, крила метелика, пір’я павича, гірські породи земного та неземного походження, мед, сіль та багато іншого.



Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щиро дякує обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука та міні-лабораторії «Зоопарк під мікроскопом» за гостинність та співпрацю.