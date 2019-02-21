На Львівщині відбулось засідання Лісокультурної ради з розгляду проектів лісових культур і природнього поновлення на 2019 рік Суспільство | 20-02-2019, 13:17 0 86



19 лютого 2019 року в приміщенні Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулось засідання «Лісокультурної ради Львівського ОУЛМГ» на якому розглянуто проекти лісових культур та природнього поновлення на 2019 рік. Вже не один рік проекти лісових культур та природнього поновлення лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ розглядає та рецензує Лісокультурна рада. До складу лісокультурної Ради входять науковці Національного лісотехнічного університету України проф. Гузь М.М., та проф. Дебринюк Ю.М., а також головні лісничі, спеціалісти лісових культур державних лісогосподарських підприємств та головні спеціалісти відділу лісового господарства управління.

Відкрив засідання Лісокультурної ради начальник Львівського ОУЛМГ А. М. Дейнека, який звернувся до науковців та членів Лісокультурної ради щодо ретельного рецензування проектів лісових культур та природнього поновлення на 2019 рік, оскільки процес вирощування лісів триває до 80 – 100 років і від правильного підбору деревних порід та схеми садіння залежить їх якість та продуктивність. При створенні насаджень важливим питанням є наявність якісного насіння та садивного матеріалу. З цією метою у поточному році спільно із науковцями Національного лісотехнічного університету України заплановано провести інвентаризацію об’єктів постійної лісонасіннєвої бази.

На засіданні лісокультурної Ради було розглянуто проекти лісових культур загальною площею 906,4 га і природного поновлення загальною площею 896,2 га 15-ти державних лісогосподарських підприємств на 2019 рік.

Головний лісничий Львівського ОУЛМГ Целень Я.П. наголосив, що широке обговорення проектів дозволяє найефективніше з лісівничою доцільністю використати потенціал лісокультурної площі. Розгляд проектів на Лісокультурній раді підкреслює важливий зв'язок науки і виробництва в питаннях відновлення лісів та дозволяє лісівникам пересвідчитись у правильності своєї роботи, а зауваження та пропозиції завжди знаходять своє втілення на практиці. Зокрема, слід відзначити що протягом більше 10-ти років проводиться переформування похідних ялинових деревостанів у Карпатах на корінні ялицево-букові, а також зросла частка насаджень, де головними породами є дуб звичайний, бук лісовий, ялиця біла. Для забезпечення біологічного різноманіття в лісах Лісокультурною радою запропоновано вводити в лісові культури плодові дерева і створювати ремізи для тварин.

Зведені відомості проектів лісових культур та природного поновлення будуть висвітлені на офіційному сайті Львівського ОУЛМГ та на сайтах державних лісогосподарських підприємств.



Відділ лісового господарстваЛьвівського ОУЛМГ



